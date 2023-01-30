Красноярский школьник попал в больницу после драки с одноклассниками Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения одноклассниками

Фото: Peter Kneffel/dpa/ Global Look Press

В городе Ачинск Красноярского края 12-летний подросток попал в больницу после того, как его избили одноклассники. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним поступил 12-летний ребенок с различными травмами. Как установили полицейские, пятикласснику, в ходе конфликтной ситуации, нанесли удары и причинили физическую боль трое одноклассников, — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку поступившей информации и выясняют детали конфликта.

Ранее в красноярской школе учительница подралась с ученицей шестого класса. Причиной конфликта стал вейп, который школьница курила во время урока. После того как у девочки забрали электронную сигарету, она облила педагога водой. Классный руководитель в ответ на это несколько раз ударила ученицу.

Также некоторое время назад в Красноярском крае десятилетний школьник случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия.