Ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем в Бурятии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии ребенок погиб в результате ДТП с участием пьяного водителя. Еще один ребенок и беременная женщина пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.

Как уточнили в правоохранительных органах, авария случилась около 00:00 (19:00 мск) на 28-м километре автотрассы «Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — Хоринск». Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний водитель автомобиля Honda Insight не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась. В результате от полученных травм скончался 8-летний пассажир автомобиля.

4-летний пассажир с травмами доставлен в ДРКБ города Улан-Удэ. Их мать 1991 года рождения с травмами различной степени тяжести, в том числе угроза выкидыша (беременная), с признаками опьянения госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, после осмотра направлена в республиканский перинатальный центр, — сообщили в ведомстве.

По информации ГИБДД, в крови водителя обнаружили 1,03 мг/л алкоголя. Допустимая норма алкоголя составляет 0,3 промилле или 0,135 мг/л.

Ранее сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате один ребенок погиб, еще пятеро получили повреждения различной степени.

Также стало известно, что пьяный водитель за рулем Toyota Corolla сбил двух женщин на улице Ермакова, 1а в городе Стрежевой Томской области. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель был задержан.