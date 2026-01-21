Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:27

Разбор завалов на месте обрушения ТЦ в Новосибирске продолжится даже ночью

Спасатели будут разбирать завалы в Новосибирске ночью даже после спасения людей

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Разбор завалов на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске продолжится в ночное время, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов. По его словам, которые приводит ТАСС, под обломками больше не может быть людей. Последнего пострадавшего извлекли из-под завалов около получаса назад.

Извлечены и эвакуированы трое пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются. Задействовано более 350 человек и 70 единиц техники. По нашим данным, под завалами людей быть не может, — сказал Орлов.

Число спасенных из-под завалов на месте обрушения в ТЦ в Новосибирске достигло трех. Сперва спасатели обнаружили двух женщин, после чего также нашли одного мужчину. Всех пострадавших передали медикам.

По предварительным данным, обрушение крыши произошло из-за объема скопившегося на ней снега. По информации источника, конструкция просто не выдержала такого количества осадков.

В Сети также появились кадры обрушения крыши в новосибирском ТЦ. Как заявили в прокуратуре Новосибирской области, инцидент произошел в Первомайском районе на улице Наумова.

МЧС
Новосибирск
завалы
пострадавшие
спасатели
торговые центры
происшествия
