21 января 2026 в 15:41

Еще одного пострадавшего достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске

Число спасенных из-под завалов ТЦ в Новосибирске достигло трех

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Из-под завалов торгового центра в Новосибирске на улице Наумова достали еще одного пострадавшего, его передали медикам, сообщает ТАСС. Он стал третьим спасенным.

Спасатели бензорезами распиливают металлические части здания и с помощью крана разбирают тяжелые плиты. На месте работает спецтехника, которая помогает расчистить завалы. Дроны ведут ситуацию с воздуха и подсказывают, где именно нужно усиливать работу групп.

Ранее сообщалось о двух пострадавших, которых извлекли из руин. Всем оказывают медпомощь. Обрушение крыши торгового центра в Новосибирске, предварительно, произошло из-за объема скопившегося снега.

Очевидцы рассказали, что здание сложилось как карточный домик. Помимо этого, из-за обрушения повреждено несколько припаркованных автомобилей.

Ранее в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». По словам очевидцев, все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным.

В кемеровской Юрге рухнула крыша склада Wildberries. ЧП произошло в зоне разгрузки. Склад открылся всего месяц назад. По предварительной информации, пострадали несколько человек.

торговые центры
Новосибирск
спасения
завалы
обрушения
пострадавшие
