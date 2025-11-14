Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:22

Раскрыты личности руководящих сотрудников ГУ ФСИН, задержанных за взятки

Первый замначальника ГУ ФСИН по Челябинской области и двое сотрудников задержаны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Челябинской области правоохранительные органы задержали первого замначальника ГУ ФСИН России по региону и двух других сотрудников. По данным пресс-бюро ведомства, их подозревают в получении крупных взяток от представителей коммерческих организаций.

Совместная операция Главного управления собственной безопасности ФСИН России и УФСБ России по Челябинской области привела к задержанию ключевых фигур регионального управления. Представители ведомства уточнили, что в числе задержанных оказались: Сергей Бульчук — полковник внутренней службы, который занимал должность первого заместителя начальника ГУ ФСИН России по Челябинской области, Олег Мохов — полковник внутренней службы, руководитель управления собственной безопасности того же ГУ ФСИН, Марина Уфимцева — полковник внутренней службы, главбух главной бухгалтерии управления.

Ранее во ФСИН подтвердили задержание несколько высокопоставленных сотрудников ГУ по Челябинской области. В ведомстве уточнили, что их также подозревают в превышении должностных полномочий.

ФСИН
Челябинская область
задержания
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
В России раскрыли причину активизации атак БПЛА ВСУ на регионы страны
Медведчук рассказал, что мешает окончанию конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.