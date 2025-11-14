Раскрыты личности руководящих сотрудников ГУ ФСИН, задержанных за взятки Первый замначальника ГУ ФСИН по Челябинской области и двое сотрудников задержаны

В Челябинской области правоохранительные органы задержали первого замначальника ГУ ФСИН России по региону и двух других сотрудников. По данным пресс-бюро ведомства, их подозревают в получении крупных взяток от представителей коммерческих организаций.

Совместная операция Главного управления собственной безопасности ФСИН России и УФСБ России по Челябинской области привела к задержанию ключевых фигур регионального управления. Представители ведомства уточнили, что в числе задержанных оказались: Сергей Бульчук — полковник внутренней службы, который занимал должность первого заместителя начальника ГУ ФСИН России по Челябинской области, Олег Мохов — полковник внутренней службы, руководитель управления собственной безопасности того же ГУ ФСИН, Марина Уфимцева — полковник внутренней службы, главбух главной бухгалтерии управления.

Ранее во ФСИН подтвердили задержание несколько высокопоставленных сотрудников ГУ по Челябинской области. В ведомстве уточнили, что их также подозревают в превышении должностных полномочий.