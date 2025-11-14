Во ФСИН подтвердили задержания трех полковников ФСИН: несколько руководителей управления по Челябинской области были задержаны

В Челябинской области задержаны несколько высокопоставленных сотрудников Главного управления ФСИН, подтвердила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний. Операция проведена совместно Главным управлением собственной безопасности ФСИН России и Управлением ФСБ по Челябинской области. Задержанные подозреваются в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупных размерах.

В список фигурантов вошли первый заместитель начальника ГУФСИН по региону полковник внутренней службы С. М. Бульчук, начальник Управления собственной безопасности полковник О. Н. Мохов, а также главный бухгалтер полковник М. И. Уфимцева. По результатам совместной работы следственных органов возбуждено уголовное дело.

