14 ноября 2025 в 10:12

Во ФСИН подтвердили задержания трех полковников

ФСИН: несколько руководителей управления по Челябинской области были задержаны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Челябинской области задержаны несколько высокопоставленных сотрудников Главного управления ФСИН, подтвердила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний. Операция проведена совместно Главным управлением собственной безопасности ФСИН России и Управлением ФСБ по Челябинской области. Задержанные подозреваются в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупных размерах.

В список фигурантов вошли первый заместитель начальника ГУФСИН по региону полковник внутренней службы С. М. Бульчук, начальник Управления собственной безопасности полковник О. Н. Мохов, а также главный бухгалтер полковник М. И. Уфимцева. По результатам совместной работы следственных органов возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны начальник пресс-службы полиции и администратор новостного портала «Конкретно.ру», которые на протяжении нескольких лет занимались продажей конфиденциальных сведений из оперативных сводок. Сотрудник правоохранительных органов получал денежные вознаграждения за предоставление ежедневных отчетов о происшествиях и видеозаписей с городских камер наблюдения.

