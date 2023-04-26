Раскрыты детали лечения вывезенных из Сосьвы заключенных с туберкулезом ГУФСИН по Свердловской области: заключенных с туберкулезом перенаправят в другие колонии

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Заключенных с туберкулезом и ВИЧ, эвакуированных из сгоревшего лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) в поселке Сосьва Свердловской области, перенаправят в другие колонии, рассказал NEWS.ru начальник пресс-службы ГУФСИН России по области Александр Левченко. Он отметил, что было эвакуировано 243 человека, среди которых 30 женщин. По словам Левченко, людей распределят по специализированным учреждениям, 170 из них отправят в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле.

ЛИУ-51 рассчитано на 930 человек, а там до вчерашнего дня было занято 500 с лишним мест. Часть осужденных уже там. Это учреждение специализируется именно на лечении туберкулеза. Ни для кого не секрет, что в местах лишения свободы есть больные туберкулезом, — сказал он.

Левченко подтвердил, что заключенные будут постоянно получать медикаменты и медобслуживание. Люди с тяжелыми стадиями туберкулеза будут отправляться в гражданские учреждения.

Наши больные хотя бы лечение получают, под контролем. Некоторые на свободе не лечатся, бьют, колются. У нас мощности были рассчитаны на намного большее число людей, чем есть сейчас. Со 160 больными мы справимся. В области за 13 лет количество осужденных снизилось в 2,5 раза, было 43 тысячи в 2010-м, а сейчас 17 тысяч всего, но врачей в пять раз меньше у нас не стало, — добавил представитель пресс-службы.

При пожаре в поселке Сосьва Свердловской области сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23. На этом объекте осужденные лечились от туберкулеза и других серьезных заболеваний. По словам пресс-секретаря ГУ ФСИН по Свердловской области Александра Левченко, заведение может быть в ближайшее время закрыто.