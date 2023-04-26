При пожаре в Свердловской области сгорела колония ФСИН ГУ ФСИН по Свердловской области сообщило о сгоревшей колонии при пожаре в Сосьве

При пожаре в поселке Сосьва Свердловской области сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23, рассказали 66.RU в пресс-службе регионального управления ФСИН. На этом объекте осужденные лечились от туберкулеза и других серьезных заболеваний. По словам пресс-секретаря ГУ ФСИН по Свердловской области Александра Левченко, заведение может быть в ближайшее время закрыто.

Насколько мне известно, опыта восстановления подобных колоний нет. Исходя из практики, подобные заведения в стране закрывают. Специалисты еще оценивают ущерб — когда эта работа закончится, можно будет окончательно говорить о том, что дальше будет с колонией, — сказал представитель ФСИН.

Он уточнил, что часть заключенных была переведена в ЛИУ-51, некоторых других отправят отбывать наказания в Каменск-Уральский и в Гари. Также не исключается отправка заключенных в другие регионы, добавил Левченко.

Помимо самого объекта ФСИН, в поселке также сгорели дома сотрудников учреждения. Также в огне оказались восемь вагонов с лесом, линия электропередачи и трансформаторы.