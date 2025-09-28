Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 13:18

Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников

Росстат: Центральный федеральный округ привлек 18,7 млн туристов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За первые восемь месяцев 2025 года российские регионы посетили почти 61,5 млн туристов, большинство из которых выбрали Центральный и Южный федеральные округа, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. Наименее популярным направлением оказался Северный Кавказ.

Центральный федеральный округ привлек 18,7 млн туристов, а Москва стала лидером по числу посещений — 8,2 млн человек. Среди популярных регионов округа также оказались Московская, Тверская и Ярославская области, где в сумме побывали около 45 млн путешественников.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты стали лидерами летнего туристического сезона 2025 года среди российских путешественников. По ее словам, именно на эти направления пришлось наибольшее количество организованных туристов

Кроме того, вице-президент Альянса турагентов России Алексан Мкртчян заявил, что приключенческий туризм всегда сопряжен с риском и требует внимательного подхода при выборе туроператора. Он отметил, что недобросовестные компании часто выделяют одного гида на группу из шести — восьми человек для горных путешествий, что может привести к серьезным проблемам и негативным последствиям.

туризм
Росстат
Россия
ЦФО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.