Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников

За первые восемь месяцев 2025 года российские регионы посетили почти 61,5 млн туристов, большинство из которых выбрали Центральный и Южный федеральные округа, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. Наименее популярным направлением оказался Северный Кавказ.

Центральный федеральный округ привлек 18,7 млн туристов, а Москва стала лидером по числу посещений — 8,2 млн человек. Среди популярных регионов округа также оказались Московская, Тверская и Ярославская области, где в сумме побывали около 45 млн путешественников.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты стали лидерами летнего туристического сезона 2025 года среди российских путешественников. По ее словам, именно на эти направления пришлось наибольшее количество организованных туристов

Кроме того, вице-президент Альянса турагентов России Алексан Мкртчян заявил, что приключенческий туризм всегда сопряжен с риском и требует внимательного подхода при выборе туроператора. Он отметил, что недобросовестные компании часто выделяют одного гида на группу из шести — восьми человек для горных путешествий, что может привести к серьезным проблемам и негативным последствиям.