Названо число эвакуированных из обрушившегося дома в Екатеринбурге МЧС сообщило об эвакуации 24 человек из обрушившегося здания в Екатеринбурге

Из обрушившегося офисного здания в Екатеринбурге эвакуировали 24 человека, сообщила пресс-служба МЧС России. Информация о пострадавших не поступала, кинологи с собаками продолжают осматривать место ЧП.

Спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений в здании. Силы и средства МЧС России продолжают обследовать завалы, — сказано в сообщении.

Для разбора завалов привлекли 43 специалиста и 13 единиц техники. По предварительным данным, людей под завалами нет.

Здание обрушилось на улице Мартовской в микрорайоне Елизавет Чкаловского района. МВД назвало предварительной причиной ЧП ветхость. Позже в СМИ появилась информация, что обрушение могло произойти из-за погрузки тяжелых станков накануне. По словам источника, оборудование перемещали на верхний этаж строения. Жители Екатеринбурга, работающие в этом офисном здании, рассказали, что видели на стенах трещины и протечки.

Ранее стало известно, что почти 40 квартир были разрушены при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Здание, которое частично обрушилось в результате ЧП, состоит из пяти подъездов и насчитывает 194 квартиры, где проживало около 600 человек. При обрушении погибли семь человек, в том числе ребенок.