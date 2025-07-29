Названа неожиданная причина обрушения офиса в Екатеринбурге

Причиной обрушения офисного здания в Екатеринбурге могла стать погрузка тяжелых станков накануне произошедшего, сообщило издание Е1.RU со ссылкой на источник. По предварительным данным, оборудование перемещали на верхний этаж строения.

Три дня назад в офис на третьем этаже загружали тяжелое оборудование, порядка трех тонн весом. А также 2 июля загружали краном оборудование. Предположительно, это и стало причиной [обрушения], — сообщил источник издания.

Также инсайдер отметил, что инцидент обошелся без пострадавших. По его данным, всех находящихся в здании людей эвакуировали, как только начали трещать стены. Всего из офисов вывели 21 человека.

При этом очевидец инцидента рассказывал, что под завалами мог оказаться один человек. По его словам, почти все, кто был в строении до обрушения, успели выбежать. Он отметил, что информацией с ним поделились арендаторы офисов. При этом мужчина подчеркнул: представители компаний не смогли найти одного человека, пока неизвестно, стал ли он жертвой обрушения.