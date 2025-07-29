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29 июля 2025 в 15:56

Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания

NEWS.ru: под завалами офисного здания в Екатеринбурге может находиться человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Под завалами офисного здания в Екатеринбурге может находиться один человек, рассказал NEWS.ru местный житель. По его словам, почти все, кто был в строении до обрушения, успели выбежать. Мужчина уточнил, что судьба пропавшего на данный момент неизвестна.

Я там не был, но звонили арендаторы [офисов], кто пострадал. Сказали, что все успели выбежать. Ищут пока только одного человека. Что с ним, неизвестно, — сказал местный житель.

Обрушившееся здание находилось на улице Мартовской. На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о причинах обрушения и пострадавших пока не поступала.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев ранее заявил, что под завалами скально-грунтовой породы может находиться человек. Глава администрации уточнил, что его ищет кинолог с собакой. Спасатели уже приступили к разбору завала после обрушения породы.

Ранее сообщалось, что в Саратове после взрыва газа в многоэтажке на улице Блинова числятся пропавшими без вести четыре человека. Как уточнил губернатор региона Роман Бусаргин, за медицинской помощью обратились 15 человек, госпитализация им не потребовалась.

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