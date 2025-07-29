Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания NEWS.ru: под завалами офисного здания в Екатеринбурге может находиться человек

Под завалами офисного здания в Екатеринбурге может находиться один человек, рассказал NEWS.ru местный житель. По его словам, почти все, кто был в строении до обрушения, успели выбежать. Мужчина уточнил, что судьба пропавшего на данный момент неизвестна.

Я там не был, но звонили арендаторы [офисов], кто пострадал. Сказали, что все успели выбежать. Ищут пока только одного человека. Что с ним, неизвестно, — сказал местный житель.

Обрушившееся здание находилось на улице Мартовской. На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о причинах обрушения и пострадавших пока не поступала.

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