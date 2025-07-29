Стали известны новые детали обрушения офисного здания в Екатеринбурге

В офисном здании, обрушившемся в Екатеринбурге, до ЧП наблюдались трещины и протечки, рассказали работающие там сотрудники корреспонденту ТАСС. Так работники ответили на вопрос, замечали ли они до трагедии плохое состояние строения или какие-нибудь нюансы, которые могли способствовать обрушению.

Трещины были, протечки были у него, — сообщили журналистам собеседники.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что причиной обрушения офисного здания в уральском городе могла стать погрузка тяжелых станков накануне случившегося. По предварительным данным, оборудование перемещали на верхний этаж строения.

До этого очевидец инцидента рассказывал, что под завалами мог оказаться один человек. По его словам, почти все, кто был в здании до обрушения, успели выбежать. Он отметил, что информацией с ним поделились арендаторы офисов. При этом мужчина подчеркнул: представители компаний не смогли найти одного человека, пока неизвестно, стал ли он жертвой обрушения.

Обрушившееся здание находилось на улице Мартовской. На месте ЧП работали экстренные службы. Информация о причинах обрушения и пострадавших пока не поступала.