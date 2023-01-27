В Ленобласти перевернулся рейсовый автобус Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Пять человек получили тяжелые травмы в результате аварии, которая сегодня произошла у поселка Кингисеппский в Ленинградской области, сообщает портал 78новости. Там на загородной трассе перевернулся рейсовый автобус.

Пострадавшие, предварительно, получили травмы средней и легкой степени тяжести. Одна из пострадавших получила закрытую черепно-мозговую травму, двое – ушибы. Все госпитализированы в удовлетворительном состоянии. В ответ на запрос NEWS.ru, в региональном главке МЧС сообщили, что ведомство не привлекалось к устраненнию последствий аварии.