16 автомобилей столкнулись в Подмосковье

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

16 автомобилей столкнулись в подмосковном городе Солнечногорске, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД региона. Столкнулись машины на 57 километре трассы М-11 «Нева». Пострадавших нет.

По предварительной информации, произошло столкновение 16 автомашин. Без пострадавших, — заявили в ГУМВД.

Движение в направлении области из-за ДТП ограничено. Водители несколько часов стоят в пробке. Портал MSK1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы предупреждала участников дорожного движения, что в четверг 26 января до 18:00 в столице местами возможен гололед. Водителей просили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сегодня также стало известно, что в Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль и врезались в дерево. В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями.