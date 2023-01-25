112: «Газель» Минобороны сбила трех человек на Ленинградском шоссе в Москве Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде на них автомашины «Газель» на Ленинградском шоссе на севере столицы. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД Москвы. Инцидент произошел вечером 25 января.

На Ленинградском шоссе в районе дома 63, корпус 1 водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода, — говорится в сообщении.

В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Как сообщает Telegram-канал «112», автомобиль принадлежит Министерству обороны.

Ранее стало известно о том, что девять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в Тульской области. Информация о количестве пострадавших уточняется. Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись.

Также сообщалось о том, что пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками под Челябинском. По данным регионального управления МВД, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.