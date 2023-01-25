Жертвами ДТП в Тульской области стали девять человек В Тульской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли девять человек

Фото: Главное управление МЧС России по Тульской области

В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области погибли девять человек, сообщило ТАСС со ссылкой на региональные власти. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись.

По предварительным данным, погибли девять человек, данные о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Ранее пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками под Челябинском. По данным регионального управления МВД, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

20 января пассажирский автобус попал в аварию в Ростовской области, в результате 13 человек, включая шестерых детей, пострадали. По предварительной информации, водителю стало плохо. Инцидент произошел около 08:30 в районе дома № 12 по переулку Станционный города Каменск-Шахтинский. Пассажирский автобус следовал по маршруту Комбинат — Машзавод.