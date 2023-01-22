Пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками под Челябинском

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В Каслинском районе Челябинской области в результате столкновения двух иномарок погибли пять человек и еще один пострадал, сообщается в Telegram регионального управления МВД. По данным ведомства, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Инцидент произошел 22 января в 04:40 мск на 34 км автодороги Тюбук — Кыштым. Автомобили Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo столкнулись, в результате чего погибли оба водителя, а также три пассажира Polo, четвертый был доставлен в местную больницу с травмами.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД. Установлено, что водитель Jetta выехал из города Уфы в ночное время. <...> В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, — добавили в МВД.

Ранее в Адлерском районе Сочи на участке трассы А-147 столкнулись девять автомобилей. В результате массового ДТП погиб водитель автомобиля KIA.

20 января пассажирский автобус попал в аварию в Ростовской области, в результате 13 человек, включая шестерых детей, пострадали. По предварительной информации, водителю стало плохо. Инцидент произошел около 08:30 в районе дома № 12 по переулку Станционный города Каменск-Шахтинский. Пассажирский автобус следовал по маршруту Комбинат — Машзавод.