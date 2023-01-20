13 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В пассажирский автобус попал в аварию в Ростовской области, в результате чего 13 человек, включая шестерых детей, пострадали, сообщили NEWS.ru в пресс-региональной службе ГИБДД России. По предварительной информации, водителю стало плохо.

Инцидент произошел около 8:30 минут в районе дома 12 по переулку Станционный города Каменск-Шахтинский. Пассажирский автобус следовал по маршруту «Комбинат-Машзавод».

По предварительной информации, водителю автобуса 1964 года рождения стало плохо за рулем, он пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и госпитализированы, — говорится сообщении.

Ранее в Ростовской области женщина за рулем Daewoo Matiz, не имевшая прав на управление транспортным средством, сбила двух человек. ДТП произошло на парковке возле торгового центра в Новочеркасске. По словам очевидцев, 30-летнего Валерия водитель прокатила на капоте, а 25-летнюю девушку Анастасию протащила по асфальту. Пострадавшая скончалась на месте.