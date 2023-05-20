Пьяный мужчина избил флористку в Петербурге Избившего флористку петербуржца будут судить по статье о хулиганстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался ночью в цветочный круглосуточный магазин, передает 78.ru. Из-за неадекватного поведения сотрудницы вытолкали клиента из помещения. За это пьяный мужчина решил отомстить. Взяв палку, он разбил входную дверь и начал избивать ногами флористку магазина.

В итоге мужчина тоже получил многочисленные ушибы, с которыми поступил в больницу. Против него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

9 мая в Челябинской области пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника Госнаркоконтроля. Дебошир достал нож и ударил им полицейского по голове, в ответ на это работник полиции открыл огонь из травматического пистолета, оба мужчины были госпитализированы.

Ранее в Санкт-Петербурге 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил водителя скорой помощи, который в составе бригады приехал к нему же на вызов. В отношении гражданина составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.