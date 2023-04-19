В Петербурге пьяный мужчина избил сотрудника скорой помощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге мужчина в неадекватном состоянии избил водителя скорой помощи, который в составе бригады приехал к нему же на вызов, передает Telegram-канал «112». По имеющейся информации, в отношении гражданина составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Врачи приехали на вызов на проспект Испытателей. <...> 43-летний Владимир Филиппов внезапно напал на бригаду СМП, но до медиков добраться не смог, зато дотянулся до водителя скорой, залез в окно и начал бить мужчину в лицо, — сообщают авторы.

Мужчину задержали, свое поведение он объяснить не смог. Отмечается, что он был в состоянии опьянения. Задержанного отправили трезветь в помещение для задержанных.

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