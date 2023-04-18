Мужчина ударил школьницу, которая не придержала ему дверь В Татарстане сосед ударил школьницу, которая не придержала ему дверь

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Житель Татарстана ударил соседку-шестиклассницу в живот за то, что она не придержала дверь в подъезде, когда он зашел за ней, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. На видео с камер наблюдения в подъезде видно, что сначала мужчина агрессивно что-то говорит девочке, а потом бьет ее.

Домофонную дверь она ему не придержала, и он на нее за это наехал. Он буйный, у нас весь дом от него страдает, — рассказала каналу тетя пострадавшей.

Канал пишет, что отец школьницы написал заявление в полицию, против соседа возбудили административное дело.

Ранее в Краснодаре мать жестоко избила дочь в лифте за неопрятный внешний вид, назвав «куском лахудры» и «твариной». Женщина таскала подростка по кабине за волосы, била лицом о зеркало, а потом придушила. По мнению матери, у школьницы была неаккуратная прическа.

Ранее в Амурске Хабаровского края отец избил и изрезал свою пятимесячную дочь, не дождавшись дома ее мать, которая ушла пропивать пособие к соседу. Мужчину арестовали на пять суток, в его организме были найдены наркотические вещества. Сейчас малышку передали бабушке, они находятся в больнице.