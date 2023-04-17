«Лохудры кусок»: россиянка едва не задушила дочь из-за неряшливости В Краснодаре мать жестоко избила дочь в лифте из-за внешнего вида

В Краснодаре мать жестоко избила дочь в лифте за неопрятный внешний вид, назвав «куском лохудры», кадры случившегося опубликовал Telegram-канал Kub Mash. На видео женщина таскает подростка по кабине за волосы, бьет лицом о зеркало, а потом придушивает.

Родительница назвала девочку «лохудрой» и «твариной», судя по диалогу, из-за неряшливости. По мнению матери, у школьницы была неаккуратная прическа: чтобы исправить это, мать жестко развернула девочку к зеркалу, сделала ей хвост, а когда лифт остановился и его двери распахнулись, она пинком выгнала дочь из кабины.

По информации канала, в семье воспитывается еще мальчик, о судьбе которого сейчас ничего неизвестно. Соседи рассказали, что девочку регулярно избивают. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Амурске Хабаровского края отец избил и изрезал свою пятимесячную дочь, не дождавшись дома ее мать, которая ушла пропивать пособие к соседу. Мужчину арестовали на пять суток, в его организме были найдены наркотические вещества. Сейчас малышку передали бабушке, они находятся в больнице.