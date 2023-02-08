Россиянин изрезал пятимесячную дочку, пока ее мать пропивала пособие В Амурске отец избил и изрезал пятимесячную дочь, пока ее мать пропивала пособие у соседа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Амурске Хабаровского края отец избил и изрезал свою пятимесячную дочь, не дождавшись дома ее мать, которая ушла пропивать пособие к соседу, сообщает Amur Mash. Мужчину арестовали на пять суток, в его организме были найдены наркотические вещества. Сейчас малышку передали бабушке, они находятся в больнице.

Инцидент произошел 3 февраля. Женщина получила пособие на ребенка и купила на эти деньги пиво, а супругу водку. Как только спиртные напитки закончились, женщина снова отправилась в магазин. Мужчина ждал несколько часов, после чего пошел искать супругу у соседей и знакомых. Вернувшись домой без нее, он от злости избил и изрезал свою собственную пятимесячную дочь. Пострадавшую малышку обнаружили соседи, они и вызвали полицию. Ее мать была найдена позднее в квартире соседа на первом этаже.

По словам очевидцев, отец девочки регулярно бил свою жену и употреблял запрещенные вещества.

1 января жительница Новосибирска увидела, как мужчина бьет по лицу трехлетнюю дочь возле входа в торговый центр. Мать несовершеннолетней при этом молча наблюдала за происходящим. Очевидица сняла инцидент на видео. Полиция проводит проверку по факту побоев. Женщина также обратилась в отдел полиции с заявлением о побоях со стороны матери избитой девочки.