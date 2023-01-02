Отец избил трехлетнюю дочь у ТЦ в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 января жительница Новосибирска увидела, как мужчина бьет по лицу трехлетнюю дочь возле входа в торговый центр. Мать несовершеннолетней при этом молча наблюдала за происходящим. Очевидица сняла инцидент на видео и обратилась в полицию, пишет местный портал NGS.ru

Я начала это снимать, чтобы полиции было что показать. Стала подходить, он выразился нецензурной лексикой. Там мужчины выходили взрослые, я им кричала: «Помогите, помогите!», просто все проходили мимо, никто не помог, — цитирует сибирячку портал.

Когда отец продолжил избивать девочку, женщина заявила супругам, что вызвала полицию. Те стали уходить от торгового центра в сторону Центрального рынка, а свидететельница происшествия пошла за ними. Мать и отец угрожали ей до тех пор, пока не прибыли сотрудники МВД.

В какой-то момент мать девочки на меня кинулась. Она мне по лицу ударила, руку вывернула. Полицейские ее стали держать, в этот момент отец начал на меня кидаться. Отец даже полиции говорил: «Это мой ребенок, я воспитываю ее как хочу» и все в таком духе, — сообщила свидетельница инцидента.

Полиция проводит проверку по факту побоев. Женщина также обратилась в отдел полиции с заявлением о побоях со стороны матери избитой девочки.

В августе Консорциум женских неправительственных организаций привел результаты исследования, показавшие, что доля женщин, погибших от рук партнеров в период пандемии, оказалась выше, чем в предыдущие годы. В Госдуме с 2019 года ни одного чтения не прошел законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В начале 2022-го его рассмотрение в очередной раз отложили из-за претензий антиювенального сообщества.