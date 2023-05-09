SHOT: пьяный россиянин пытался убить полицейского ударом ножа в голову SHOT: пьяный житель Челябинской области пытался убить полицейского ударом ножа в голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Челябинской области пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника Госнаркоконтроля. По информации канала, дебошир достал нож и ударил им полицейского по голове, в ответ на это работник полиции открыл огонь из травматического пистолета, оба мужчины были госпитализированы.

SHOT сообщает, что инцидент произошел в ночь на 8 мая в городе Троицке Челябинской области, 23-летний лейтенант гулял со своей возлюбленной по городу, возле пивного магазина их заметил 29-летний местный житель, сначала он стал приставать к девушке сотрудника Госнаркоконтроля, а после того как полицейский дал ему отпор, ударил его ножом по голове, лейтенант в ответ выстрелил в него из травматического пистолета.

По информации канала, полицейский был трезв, имел разрешение на оружие и гулял в нерабочее время, он получил резаную рану головы, его жизни ничего не угрожает. Нападавший дебошир отказался от медосвидетельствования, мужчина получил ранение брюшной полости, сообщает SHOT. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Балашихе 54-летний прохожий напал с ножом на 40-летнего полицейского. Сотрудник ДПС сидел в машине во дворе дома. К нему подошел неизвестный и попытался ударить ножом через открытую дверь автомобиля. Тогда полицейский вышел из авто, чтобы задержать фигуранта. Однако тот смог ранить его в грудь. Позже его удалось задержать.