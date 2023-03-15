Прохожий набросился с ножом на полицейского в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Балашихе 54-летний прохожий напал с ножом на 40-летнего полицейского, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Московской области. Сотрудник ДПС сидел в машине во дворе дома. К нему подошел неизвестный и попытался ударить ножом через открытую дверь автомобиля. Тогда полицейский вышел из авто, чтобы задержать фигуранта. Однако тот смог ранить его в грудь. Позже его удалось задержать.

Инцидент произошел 14 марта в микрорайоне Заря. Предварительно установлено, что у одного из домов на улице Некрасова к заявителю, который находился за рулем автомобиля, подошел неизвестный и нанес удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Позднее установлено, что пострадавший является сотрудником одного из подразделений ДПС по Москве, находящимся в отпуске. Нападавший 1969 года рождения задержан, им оказался местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), — рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее в Москве мужчина изрезал ножом свою мать, после чего покончил с собой. Его тело было обнаружено недалеко от дома. За жизнь женщины сейчас борются медики, ее состояние оценивается как тяжелое.

35-летний безработный мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом свою 58-летнюю мать, после чего покинул квартиру. Через несколько часов его нашли мертвым прохожие, характер травм указывал на то, что москвич покончил с собой.