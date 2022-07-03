ПВО Курска сбила два украинских беспилотника «Стриж»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СПУ Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300

ПВО Курска сбила два украинских беспилотника «Стриж», сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня ночью на подлёте к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет, — написал Старовойт.

Несколько домов 1 июля получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино в Курской области. Глава региона тогда также указал, что обошлось без жертв.

Ранее утром обстрелам подвергся Белгород. В результате атаки погибли три мирных жителя, еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован. В городе разрушены около 40 строений: многоквартирные и частные дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ближайшее время будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений, а подрядные организации проведут все необходимые замеры и приступят к восстановительным работам в ближайшее время.