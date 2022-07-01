Украина обстреляла поселок в Курской области Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле со стороны ВСУ приграничного поселка

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Несколько домов 1 июля получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино в Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он добавил, что обошлось без жертв.

Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Тёткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов. Осколками повреждены окна. На некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Он добавил, что в настоящее время устанавливается степень ущерба.

Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, в середине июня были нанесены удары по приграничному селу Гордеевка и пункту пропуска «Крупец». В результате этих атак никто не пострадал, в некоторых домах выбило стекла.

Старовойт также сообщил об обстреле Беловского района. По словам словам, в воздушное пространство региона проник беспилотник ВСУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров.