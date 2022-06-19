Старовойт: беспилотник ВСУ сбросил боекомплект в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 «Тунгуска-М1»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Беловского района. По его словам, в воздушное пространство региона проник беспилотник ВСУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. В результате атаки был поврежден один дом, никто из местных жителей не пострадал, добавил Старовойт.

Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в одном из домов населенного пункта выбило стекла, а также пострадал забор. Старовойт отметил, что за безопасностью населения в регионе следят российские военные.

17 июня Курская область также подверглась обстрелу со стороны Украины. Огонь велся по приграничному селу Гордеевка. По предварительным данным, никто не пострадал, в некоторых домах выбило стекла. По словам Старовойта, работы по восстановлению пострадавших домов будут выполнены до 10 июля.