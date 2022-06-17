Село в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Курская область подверглась новому обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, ранним утром огонь велся по приграничному селу Гордеевка. По предварительным данным, никто не пострадал, в некоторых домах выбиты стекла.

Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений, — написал губернатор.

Роман Старовойт добавил, что ситуация по-прежнему остаётся под полным контролем российских пограничников и военных.

Предыдущий обстрел Курской области со стороны Украины произошел 16 июня. Около семи часов утра огню подвергся пункт пропуска «Крупец». Пограничникам удалось оперативно отразить огонь и подавить нападение. Никто не пострадал, к разрушениям обстрел не привёл.