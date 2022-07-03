Три человека погибли в Белгороде в результате ночных хлопков

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Три человека погибли и четверо пострадали в результате ночных хлопков в центре Белгорода. В больницу доставлены мужчина и 10-летний ребёнок, мужчина находится в тяжёлом состоянии, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ещё двое людей осмотрены медиками на месте. Частично повреждены 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Ещё порядка 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова и Павлова разрушены частично, пять из них — полностью.

Глава региона сообщил, что в ближайшее время будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Уже сегодня, 3 июля, подрядные организации проведут все необходимые замеры и приступят к восстановительным работам.

Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что всё восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате ночных хлопков, похожих на взрывы, загорелся частный дом на улице Маяковского. По предварительным данным, в областном центре сработали системы ПВО.