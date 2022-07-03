В центре Белгорода произошло несколько взрывов

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Несколько взрывов произошло в центре Белгорода ночью 3 июля. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В результате загорелся частный жилой дом на улице Маяковского, пострадали два человека, они госпитализированы в больницу.

Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО, — говорится в сообщении губернатора.

На месте происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, сработала система ПВО. В соцсетях появились кадры с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области продлён срок действия «жёлтого» (высокого) уровня террористической опасности. Он будет действовать до 9 июля.