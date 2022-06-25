В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической угрозы Губернатор Белгородской области продлил «жёлтый» уровень террористической угрозы до 9 июля

Фото: gladkov_vv/vk.com

В Белгородской области продлён срок действия «жёлтого» (высокого) уровня террористической опасности. Он будет действовать до 9 июля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Вчера завершился очередной этап «жёлтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его ещё до 9 июля, — сообщил Гладков.

«Жёлтый» уровень террористической опасности был введён в Белгородской области, которая граничит с Украиной, 11 апреля и уже несколько раз продлевался. Здесь неоднократно фиксировали случаи обстрелов со стороны приграничных территорий Украины. В результате этих обстрелов погибли три человека, более 300 домов были повреждены.

16 июня обстрелы Белгородской области продолжались с шести утра и до десяти вечера. За это время атаки на посёлки региона прошли не меньше семи раз. Обстрелы велись из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня «Ураган». Предположительно, ВСУ стреляли по российской территории с расстояния примерно 12 километров.

Украинские снаряды попали в окрестности сел Дроновка, Муром, Середа, Солнцевка, Варишкин и Журавлевка. Удары повредили несколько хозяйственных построек и жилых домов. Известно, что один человек обратился за медицинской помощью, у него диагностированы лёгкие травмы.