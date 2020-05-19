Путин: регионы получат 50,1 млрд рублей на выплаты медикам

Президент Владимир Путин уточнил, что федеральные власти перечислят в бюджеты регионов России 50,1 миллиарда рублей на выплату компенсаций медикам, работающим с заражёнными коронавирусом.
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Как писал NEWS.ru, после скандала вокруг занижения выплат медработникам, премьер-министр Михаил Мишустин пристыдил региональные власти, начавшие рассчитывать доплаты по отработанным часам, и поручил выплачивать стимулирующие на основе самого факта работы с ковид-инфицированными. В Минздраве пообещали до 19 мая перечислить выплаты российским медикам.
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