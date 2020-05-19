Путин: регионы получат 50,1 млрд рублей на выплаты медикам

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«Мусорный» коллапс Сахалинской области не угрожает, рассказала глава Министерства ЖКХ региона Наталия Куприна. По её словам, заявления о тяжёлой ситуации в субъекте не соответствуют действительности. Она добавила, что местные власти не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации по вывозу твёрдых отходов.

В эксплуатации находятся зарегистрированные в государственном реестре размещения отходов полигоны, недостатка мощностей регион не испытывает. Не включённые в этот список полигоны мы используем до введения новых альтернативных объектов размещения отходов,...