https://static.news.ru/photo/9ec9d1b8-d3da-11e9-b68e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин сменил прокуроров в нескольких российских регионах.

По данным Генпрокуратуры , в Кабардино-Балкарии эту должность получил государственный советник юстиции 3-го класса Николай Хабаров, который ранее занимал должность первого зампрокурора Чечни.

В Хабаровском крае прокурором назначен государственный советник юстиции 3-го класса Николай Рябов, до этого находящийся на аналогичной должности в Сахалинской области. Его место занял государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков.

Все они будут служить на своих постах в течение пяти лет.

Помимо этого, российский лидер назначил государственного советника юстиции 2-го класса Каплунова Виталия Николаевича на должность Дальневосточного транспортного прокурора.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин назначил на должность прокурора Дагестана Алексея Ежова. До этого он занимал пост зампррокурора республики.