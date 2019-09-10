Президент Владимир Путин сменил прокуроров в нескольких российских регионах.
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В Хабаровском крае прокурором назначен государственный советник юстиции 3-го класса Николай Рябов, до этого находящийся на аналогичной должности в Сахалинской области. Его место занял государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков.
Все они будут служить на своих постах в течение пяти лет.
Помимо этого, российский лидер назначил государственного советника юстиции 2-го класса Каплунова Виталия Николаевича на должность Дальневосточного транспортного прокурора.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин назначил на должность прокурора Дагестана Алексея Ежова. До этого он занимал пост зампррокурора республики.