Пушилин: ВС РФ продвигаются на Марьинском направлении

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что служащие ВС РФ продвигаются на Марьинском направлении в зоне проведения спецоперации. Он признался, что продвижение «не такое быстрое, как хотелось бы». Он также отметил улучшение позиций на Краснолиманском направлении.

Если берем Марьинское направление, то есть абсолютно четкое продвижение наших подразделений, не такое быстрое, как хотелось бы, но, тем не менее — это движение вперед, это освобождение Марьинки, — сказал Пушилин.

По его словам, российские военные успешно отбивают отражают попытки противника контратаковать под Угледаром.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата.