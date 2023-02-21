Пушилин: США пытаются решить проблемы Украины с боеприпасами

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вашингтон новой военной помощью пытается «утолить снарядный голод» Украины. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этот раз речь идет о дальнобойном вооружении.

Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев, где пообещал Украине новый пакет военной помощи.

США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары — это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод, — подчеркнул Пушилин.

Он уточнил, что новые поставки предусматривают поставки Киеву боеприпасов для реактивной системы залпового огня HIMARS и 155-миллиметровых снарядов. Можно сказать, добавил Пушилин, что США помогут Киеву с боеприпасами к дальнобойному вооружению, которое украинские военные «уже используют против мирного населения». Таким шагом Вашингтон дает возможность и дальше обстреливать наши населенные пункты, указал врио главы ДНР.

А что это, как не соучастие в конфликте? Ну а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать, — сказал он.

Ранее Денис Пушилин заявил, что визит Джо Байдена в Киев был демонстративным. Его целью было показать, кто «в этом доме хозяин», отметил он. По его мнению, Байден заявил о финансовой помощи Киеву на «миллиарды», и все однозначно поняли, что деньги пойдут «на дальнейшее разжигание военных действий».