В Татарстане женщина протащила ребенка по улице и ударила об асфальт В Набережных Челнах женщина избила ребенка прямо на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту публикации видеозаписи, на которой женщина тащит мальчика за капюшон комбинезона и ударяет его головой о землю, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее поручение дал прокурор республики Альберт Сяргулов. В случае если информация о жестоком обращении с ребенком подтвердится, прокуратура примет меры реагирования.

Прокуратура РТ организовала проверку сообщений в соцсетях о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах, — говорится в сообщении.

Видеозапись была опубликована в одном из городских пабликов Набережных Челнов в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как женщина ударяет ребенка головой о землю, пинает его ногами, а также нецензурно ругается. Как сообщает издание KazanFirst, следователям уже удалось установить личность женщины и место, на котором произошел инцидент. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в Курганской области ученица избила сверстницу в школьном туалете из-за комментария в социальных сетях. Администрация городского округа Шумиха совместно с полицией проводит проверку по факту случившегося.