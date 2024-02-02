Школьницу из Курганской области избили в туалете за комментарий к фото По Курганом на мать составили протокол после избиения ее дочери в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Шумихе Курганской области ученица избила сверстницу в школьном туалете за комментарий в социальной сети. Администрация городского округа совместно с полицией проводит проверку по факту появившегося в Сети видео избиения. На опубликованных видеозаписях девятиклассница угрожает «забить» школьницу до конца года и обещает продолжить это делать, если останется на второй год.

Отделом образования администрации Шумихинского округа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками МО МВД России «Шумихинский» и прокуратуры района проводится проверка по данному факту, — ответил официальный аккаунт администрации Шумихи в сообществе «Реальная Шумиха» в соцсети «ВКонтакте».

Мать избитой школьницы в соцсетях рассказала, что обращалась в подразделение по делам несовершеннолетних полиции, но не получила ожидаемой поддержки, передает ЕАН. Наоборот, по данным источника, женщину попытались оштрафовать за «неисполнение родительских обязанностей». Внутри школы обидчица извинилась перед избитой сверстницей в кабинете директора, но спустя неделю продолжила буллинг.

А дальше началось то, от чего я до сих пор в шоке. Инспектор ПДН сказала, что она «ни на чьей стороне и тут все виноваты», и обвинила меня в том, что «ребенок не имеет права быть зарегистрированным в соцсетях и пользоваться ими до 14 лет». Она выписала мне протокол 5.35, — рассказала мать.

Ранее в подмосковном городе Щелково группа подростков жестоко избила девочку в коньках и выложила в Сеть видеозапись издевательств. Как видно на записи, удары наносились исключительно ногами.