https://static.news.ru/photo/551df2ac-e914-11e9-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Прокуратура Тульской области, в связи с массовой гибелью пчёл на территории региона, проверила сельхозпроизводителей на соблюдение законодательства в области применения пестицидов.

Надзорный орган обнаружил нарушения в работе нескольких компаний: «Тесницкое», «Воловосельхозтехника», «Красное знамя», «Курск АгроАктив», «Молчановское». «Победитель», говорится на официальном сайте прокуратуры субъекта.

Предприятия не оповестили владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием применяемого химиката, места, времени и способа проведения процедуры, а также не сообщили о необходимости временно изолировать пчёл.

К работе привлекли граждан, не прошедших специальное обучение. На границах обрабатываемых площадей не выставили предупреждающие знаки.

По фактам нарушений руководителям предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных инцидентов.

Ранее News.ru писал, что одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком. Это растение полезно для насекомых из-за своей медоносной функции, рассказал глава Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.