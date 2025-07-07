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07 июля 2025 в 20:51

Рой пчел искусал 24 человека во Франции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

6 июля во французском городе Орийак сотни пчел атаковали прохожих, в результате чего пострадали 24 человека, трое находятся в критическом состоянии, сообщает BFMTV. Нападение продолжалось несколько минут, после чего всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Пчеловод Валид Лулиди из Парижской школы пчеловодства заявил, что такое агрессивное поведение насекомых нетипично — обычно они нападают только для защиты. Эксперт предположил, что причиной могли стать внешний раздражитель или изменения в поведении из-за скрещивания местной черной пчелы с импортными породами.

Ранее в Таиланде во время торжественной религиозной церемонии в провинции Накхонратчасима на людей напали пчелы. Случай произошел 3 мая возле буддийского храма в районе Пакчонг, где совершался обряд посвящения новых монахов.

До этого в Таиланде российских туристов покусали неизвестные насекомые. У людей стали появляться красные пятна на коже. Местные врачи не смогли объяснить, что стало причиной. Одна из туристок рассказала, что странные пятна высыпали на руках у ее дочери спустя несколько дней после приезда на отдых в Пхукет.

пчелы
Франция
происшествия
насекомые
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