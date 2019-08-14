https://static.news.ru/photo/dc8b935e-be97-11e9-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Период сбора мёда в России ещё не завершён, в связи с чем говорить об урожае и возможном формировании цен пока рано, уверены эксперты. При этом они отмечают, что массовая гибель пчёл не отразится на стоимости лакомства.

По словам члена правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Галаганова, потери были зафиксированы вблизи рапсовых и гречишных полей. Мёд, получаемый из цветов этих растений, достаточно редкий.

Глава Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов, в свою очередь, считает, что на ценах негативно скажется холодное лето. По его прогнозам, стоимость килограмма мёда в среднем вырастет на 20 рублей, передаёт « ПРАЙМ ».

Ранее News.ru писал, что одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком. Это растение полезно для насекомых из-за своей медоносной функции, рассказал Бутов.