Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели мужчины в канале Грибоедова

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели мужчины в канале Грибоедова, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, погибший упал в воду, когда переходил с катера на причал.

1 сентября 2025 года мужчина 1994 года рождения при попытке перейти с катера, пришвартованного к набережной канала Грибоедова, на причальную зону, упал в воду и утонул, — говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места трагедии и опросили очевидцев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее во Владивостоке спасатели эвакуировали трех человек с тонувшего катера. На берег доставили двоих взрослых и ребенка. На палубу катера начала поступать вода. Уже через восемь минут на место прибыли спасатели.

До этого в Туве на реке Малый Енисей перевернулось маломерное судно «Борус» с четырьмя людьми на борту. Одному пассажиру удалось выплыть самостоятельно, троих продолжают искать спасатели. Для проведения поисковых мероприятий привлечены сотрудники полиции.