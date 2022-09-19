Восемь человек пострадали при утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината. Ещё 300 человек эвакуированы с предприяти, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже, — говорится в сообщении.
Все пострадавшие в настоящее врем доставлены в медицинские учреждения.
Известно, что трубы, где произошла утечка аммиака, перекрыты сотрудниками хладокомбината. На месте ЧП работают специалисты. В ближайшее время будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
В феврале подобный инцидент произошел во Владивостоке. На территории предприятия возникла утечка около пяти литров аммиака. Причиной происшествия стала разгерметизации вентиля холодильной установки. Тогда с предприятия эвакуировали 420 сотрудников.
В августе МЧС Донецкой Народной Республики остановило утечку аммиака на пивзаводе в Донецке после обстрела. Концентрация вещества после обстрела превысила норму в 400 раз. В результате ЧП погиб один человек, еще двое были ранены.