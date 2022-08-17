В ДНР раскрыли данные концентрации аммиака на Донецком пивзаводе МЧС ДНР: концентрация аммиака на Донецком пивзаводе после обстрела превысила норму в 400 раз

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Территория химического завода «Стирол»

Концентрация аммиака на Донецком пивзаводе в момент утечки, вызванной обстрелом предприятия 10 августа со стороны ВСУ, превышала норму в 400 раз, сообщил начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС ДНР Иван Гецевич, передает РИА Новости. Он добавил, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб.

На момент прибытия группы РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты МЧС ДНР - NEWS.ru.)... была проведена химическая разведка на территории предприятия. В атмосферном воздухе на предприятии было зафиксировано 400-кратное превышение содержания аммиака в атмосфере, — заявил он.

Гецевич добавил, что в рабочей зоне помещений предприятия показатели приборов вышли за диапазон измерений. По его словам, это «свыше 750 миллиграмм на метре кубическом».

Ранее стало известно, что утром 10 августа украинские войска обстреляли школу-интернат в Петровском районе Донецка, а также детский сад в Кировском районе. Зданию интерната был нанесен ущерб, о жертвах и ранениях в результате этого обстрела не сообщается. Однако при обстреле детского сада были ранены два человека.