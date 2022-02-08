Во Владивостоке устранили утечку аммиака на производстве

Во Владивостоке произошла утечка аммиака на предприятии по производству мяса, объём составил до 5 л, об этом сообщила в среду, 9 февраля, пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Причиной происшествия послужила разгерметизации вентиля холодильной установки. Проблему удалось ликвидировать силами работников предприятия.

По прибытии на место установлено, что утечка аммиака была ликвидирована сотрудниками предприятия путём перекрытия дублирующего вентиля, объём утечки составляет 3-5 л. Проводится проветривание склада, где произошла утечка, облака газа не наблюдалось. На данный момент угрозы работникам предприятия и населению нет, — сообщили в пресс-службе.

Утечка аммиака прозошла на складе готовой продукции, расположенной на территории компании по улице 3-я Шоссейная во Владивостоке. На производстве сработала сигнализация, до прибытия сотрудников МЧС была проведена самостоятельная эвакуация около 400 человек.

Ранее сообщалось, что на химзаводе в городе Череповце Вологодской области произошёл выброс аммиака. В результате ЧП пострадали два человека. Инцидент произошёл на предприятии по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений.