Два человека погибли при посадке картофеля из-за атаки ВСУ Гладков сообщил, что при обстреле села Нижнее Березово Брянской области погибли два человека

Фото: t.me/vvgladkov

Два человека погибли, еще один получил травмы при обстреле ВСУ села Нижнее Березово в Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, мирные жители сажали в огороде картошку.

В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку, — сообщил глава региона.

Утром 10 мая Гладков едва не попал под обстрел ВСУ при выезде из Шебекино. В пресс-службе главы региона рассказали, что он не пострадал. По словам самого Гладкова, в результате атаки осколочное ранение в голову получил житель Шебекино.

Ранее Гладков сообщил, что под массированные обстрелы украинских военных попали населенные пункты Шебекинского городского округа. Он уточнил, что были повреждены линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Пострадавших в результате обстрелов нет.