Украинских чиновников из Херсона уличили в трусости ТАСС: администрация Херсона боится возвращаться в город

Администрация Херсона существует лишь «на бумаге», чиновники боятся возвращаться в город, сообщили ТАСС представители российских силовых структур. Собеседники агентства отметили, что Херсон является прифронтовым городом с острой гуманитарной обстановкой. Местные чиновники при этом фактически бездействуют.

По данным российских силовых структур, Херсон превратился в зону постоянной напряженности. Представители Вооруженных сил Украины активно размещаются в городе, используя многоэтажки для оборудования пунктов управления беспилотниками, ретрансляторов и станций РЭБ. Это привело к массовому исходу жителей не только из самого Херсона, но и из прибрежных поселков.

Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся, — отметил собеседник агентства.

По его данным, местные чиновники не желают решать проблемы горожан. Они предпочитают заниматься пиаром, демонстрируя помощь военным подразделениям. Открыто конфликтовать с военными им невыгодно.

Около 33 тысяч жителей Херсонской области июля лишились электричества в результате обстрела электроподстанции со стороны ВСУ. Как сообщил ранее губернатор региона Владимир Сальдо, на поврежденных объектах проводятся ремонтные работы.