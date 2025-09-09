Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 09:09

Правоохранители начали искать пропавшую в Сочи 19-летнюю девушку

Полиция Адлерского района начала искать пропавшую 19-летнюю туристку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Адлерского района Сочи начала искать пропавшую 19-летнюю туристку, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю. Местонахождение девушки неизвестно с 3 сентября, в розыске помогают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Отделом полиции УВД по городу Сочи в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, — говорится в сообщении.

Ранее пенсионера Александра Шаврова, пропавшего в лесах Бокситогорского района 24 августа, обнаружили живым спустя 16 дней поисков. 68-летний мужчина все это время скрывался в охотничьем домике в глухой болотистой местности, где даже отметил свой день рождения.

До этого жительница индийской деревни Аттамау в штате Уттар-Прадеш обнаружила своего пропавшего мужа спустя семь лет, когда увидела его на недавно опубликованном видео в соцсетях. Мужчина исчез в 2018 году, ровно через год после женитьбы.

Жена незамедлительно уведомила полицию о случившемся, что привело к возобновлению расследования исчезновения мужчины. По данным источника в правоохранительных органах, его в ближайшее время вернут домой.

